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متى سجلت الصحة آخر إصابة بشلل الأطفال؟

04:26 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
متى سجلت الصحة آخر إصابة بشلل الأطفال؟

التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر، عام 2004.

واوضحت الوزارة في منشور توعوي أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006.

وتحرص الوزارة على تطعيم الاطفال ب7 جرعات من التطعيم الفموي (عند الميلاد، شهرين، 4 شهور، 6 شهور، 9 شهور، 12 شهرا، 18 شهرا)، إضافة إلى 3 جرعات بالحقن سولك (عند شهرين، 4 شهور، 6 شهور).

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التطعيم ضد شلل الأطفال حملات التطعيم تطعيمات الأطفال وزارة الصحة

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