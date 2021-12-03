متى سجلت الصحة آخر إصابة بشلل الأطفال؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر، عام 2004.

واوضحت الوزارة في منشور توعوي أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006.

وتحرص الوزارة على تطعيم الاطفال ب7 جرعات من التطعيم الفموي (عند الميلاد، شهرين، 4 شهور، 6 شهور، 9 شهور، 12 شهرا، 18 شهرا)، إضافة إلى 3 جرعات بالحقن سولك (عند شهرين، 4 شهور، 6 شهور).