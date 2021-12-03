الطقس.. الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 12 بهذه المناطق الأيام المقبلة

كتب – محمود مصطفى:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والساحل الشمالي وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، خلال الأسبوه المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن طقس السبت لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على منطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة مساء على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة جاء كما يلي: