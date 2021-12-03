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محمد الجارحي يعلن إصابته بفيروس كورونا: حالتي اتحسنت

02:42 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
محمد الجارحي يعلن إصابته بفيروس كورونا: حالتي اتحسنت

محمد الجارحي

مصراوي

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وقال الجارحي في منشور له، الجمعة، على صفحته بـ"فيسبوك":إيجابي كورونا منذ أيام قليلة، وبفضل الله تحسنت حالتي كثيرًا".

وتابع:"أشكركم على المحبة التي غمرتموني بها في دعائكم ورسائلكم العديدة والتي لم تنقطع، حفظكم الله وأدام الود والمحبة الخالصة".


وفاز محمد الجارحي بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، خلال الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية.

محمد الجارحي فيروس كورونا النادي الأهلي محمود الخطيب مجلس النواب

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