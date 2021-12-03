الجيزة: إغلاق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء بالاتجاهين لمدة يومين

كتب – أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع ( شارع النـور وميدان الجلاء ) .

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك ابتدءاً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021 .

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021 على أن تكون الاعمال إبتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الاعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق .

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المروريه .