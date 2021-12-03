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تميم المراغي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمحلة

11:11 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
تميم المراغي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمحلة

القارئ الشيخ تميم المراغي

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "إنسانية الحضارةالإسلامية"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارةالأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

شعائر صلاة الجمعة خطبة الجمعة المحلة الكبرى تميم المراغي

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