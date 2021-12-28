مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإعلامية عزة الإتربي

11:20 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإعلامية عزة الإتربي

عزة الإتربي

كتب مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية عزة الإتربي التي وافتها المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية عزة الإتربي اسم ارتبط فى أذهان المشاهدين بالبساطة حيث عرفها الجمهور بثقافتها ورقيها تم تعيينها بإدارة التخطيط والمتابعةوعملت كمذيعة ربط في بداية حياتها في التلفزيون وقدمت العديد من البرامج من اهمها "حكاوي القهاوي،" "وذكريات وحكايات" و"السندباد البحري" "وآدم وحواء" "وادى النيل" "ونادى رجال الأعمال"وغيرها من البرامج الهامه تدرجت فى المناصب حيث تولت مديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم رئيس القناتين الاولى والثانية ثم نائبا لرئيس التليفزيون.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

طارق سعدة نقابة الإعلاميين جنازة عزة الإتربي وفاة عزة الإتربي عزة الإتربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا