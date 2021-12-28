مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإعلامية عزة الإتربي

كتب مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية عزة الإتربي التي وافتها المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية عزة الإتربي اسم ارتبط فى أذهان المشاهدين بالبساطة حيث عرفها الجمهور بثقافتها ورقيها تم تعيينها بإدارة التخطيط والمتابعةوعملت كمذيعة ربط في بداية حياتها في التلفزيون وقدمت العديد من البرامج من اهمها "حكاوي القهاوي،" "وذكريات وحكايات" و"السندباد البحري" "وآدم وحواء" "وادى النيل" "ونادى رجال الأعمال"وغيرها من البرامج الهامه تدرجت فى المناصب حيث تولت مديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم رئيس القناتين الاولى والثانية ثم نائبا لرئيس التليفزيون.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.