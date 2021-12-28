الجيزة: إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن

الجيزة - أ ش أ:

قامت مديرية الطرق بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح للسور الحديدي الخاص بمحور صفط اللبن، حيث جرى استعدال بعض الأسوار وتركيب باكيات جديدة بديلة للمتهالكة منها فى الإتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى جامعة القاهرة.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين وحركة سير المركبات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

وأشارت المحافظة - في بيان مساء اليوم الثلاثاء- إلى أنه يجرى كذلك استكمال الأعمال في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة إلى الطريق الدائري.