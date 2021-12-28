السكة الحديد.. السيسي لوزير النقل: لا ستارة تتقطع ولا لوح زجاج مكسور

01:57 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السكة الحديد.. السيسي لوزير النقل: لا ستارة تتقطع ولا لوح زجاج مكسور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على سلامة ونظافة السكة الحديد بعد تطويرها.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس موجها حديثه لوزير النقل: لا ستارة تتقطع ولا لوح زجاج مكسور ولا حاجة من دي.

وتابع: أنا هنزل أشوف المحطات دي يا كامل، عايزين ده نظام عمل مش لما حد ييجي المحطة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي وزير النقل نظافة السكة الحديد محافظة أسوان مصنع اليوريا ونترات الأمونيا

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