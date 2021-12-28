وزير الري يبحث مع رئيس هيئة المساحة أهم الأعمال المنفذة بمختلف المحافظات

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي - خلال الاجتماع - مساهمة هيئة المساحة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الري، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على إنهاء كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.

وتساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى، حيث تقوم الهيئة حاليا بأعمال الرفع المساحي لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول 40 كيلومترا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد والسادس من أكتوبر.

وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ 223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى ويجري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة، وتشارك الهيئة أيضا في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا.