كتب- مينا غالي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي مشروع توشكى، وحقيقة تحصيل رسوم على الطريق الدائري بعد تطويره، وعدم استقرار في الطقس نهاية الأسبوع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" - خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"- والذى أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.

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"عمره ما اشتكى".. مدير الشاب المنتحر في التجمع: "دفنته بإيدي"

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

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سر الكروت الملونة.. أول تصريح من مدير موظف التجمع المنتحر

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

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هل سيتم تحصيل رسوم على الطريق الدائري بعد تطويره؟ رئيس هيئة الطرق يجيب

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه لن يتم تركيب بوابات على الطريق الدائري لتحصيل رسوم مقابل العبور من خلاله، بحسب تصريح لمصراوي، صباح الأحد.

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فاوتشي: أوميكرون يقترب من ملء المستشفيات

طالب أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بالتحلي باليقظة فيما يتعلق بالمتحور أوميكرون على الرغم من أن أعراضه ربما تكون أقل خطورة لأن عدد الحالات لا يزال من الممكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات.

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