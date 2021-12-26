​وزيرة التجارة تستعرض ضوابط تراخيص السلع الاستيراتيجية أمام البرلمان

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضوابط استخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية ومنها الحديد والصلب، وبالتالي لا تستطيع هيئة التنمية الصناعية استخراج تراخيص إلا وفق القانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

وتابعت جامع: "في حال وجود وضع قائم يضم عدد من العاملين هذا ما يكون من الأولويات التى تعمل الوزارة وفقًا لها حيث تضع العاملين فى الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا فى شركة الدلتا قوة العمالة"، مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير في أذية عامل في أكل عيشه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب رغم سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد في طلبات الإحاطة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونًا، وهناك خطوات على الأرض تتم في الوقت الحالي بالفعل، حيث تم تجديد السجل الصناعي لـ3 أشهر لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليًا حل البليت".

وأشارت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه تم عرض مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذي قالت إنه رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفي نهاية الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.