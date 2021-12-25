"أوميكرون".. 6 نصائح للوقاية من متحور كورونا

08:46 م السبت 25 ديسمبر 2021
"أوميكرون".. 6 نصائح للوقاية من متحور كورونا

نصائح للوقاية من متحور كورونا

كتب– أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين للحماية من متحور فيرسو كورونا "أوميكرون".

وقالت وزارة الصحة: "احمي نفسك ومن حولك من الإصابة بمتحور أوميكرون في المناسبات من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية".

وبحسب وزارة الصحة، للوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) في المناسبات، اتبع التعليمات الآتية:

- واظب على غسل يديك بالماء والصابون أو استخدم مطهر اليدين.

- تلقي لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- تجنب السفر ما لم يكن ضروريا.

- التزم بآداب العطس والسعال.

- ارتد الكمامة.

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