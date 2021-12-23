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جهود التخطيط في 7 سنوات: 1.3 تريليون جنيه استثمارات.. وتعداد إلكتروني للسكان

04:56 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق نجاحات كبرى خلال 7 سنوات، فلأول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية تريليون جنيه لتبلغ 1.3 تريليون جنيه، فيما نجحت الوزارة في قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري.

كما ساهمت جهود الوزارة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، وكذلك متابعة مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، من خلال تحديثها بما يواكب التطورات، وكذلك التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما قامت وزارة التخطيط بجهود لتعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل أول تعداد إلكتروني للسكان لأول مرة في مصر والرابع على مستوى العالم.

ويستعرض مصراوي أبرز ما جاء في الكتاب عن جهود وزارة التخطيط على النحو التالي:​

تعداد إلكتروني للسكان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية برنامج الإصلاحات الهيكلية

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