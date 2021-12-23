الرؤية والإنجاز.. 14.6 مليار جنيه حجم مشروعات الأوقاف في 7 سنوات

اكتشافات ومتاحف.. ماذا قدمت "السياحة والآثار" في 7 سنوات؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وينشر مصراوي المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات، بتكلفة تصل إلى 14.6 مليار جنيه.