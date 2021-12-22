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التقديم إلكتروني.. كيف تحصل على وظيفة حكومية في بداية شهر يناير؟

11:45 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
التقديم إلكتروني.. كيف تحصل على وظيفة حكومية في بداية شهر يناير؟

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو الفريق الذي أعد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إن قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، خاصة المادة 12 حددت شروط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، خلال شهري يناير ويونيو من كل عام، وأنه لا يجوز الخروج عليها بالإعلان في غير تلك المواعيد.

وأضاف إسماعيل، لمصراوي، أن التقديم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا ، حيث يتم نشر الإعلان عليها والتقديم من خلالها ورفع المستندات عبر الموقع البوابة الحكومية.

من جانبه قال المستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه سيتم الإعلان عن 240 وظيفة جديدة من المهندسين للعمل بوزارة الري والمصالح التابعة لها في أول يناير عبر بوابة الوظائف الحكومية، كما سيتم فتح باب التقدم لوظائف بهيئة السلامة البحرية، فضلا عن إعلانات الوظائف التي سيتم طرحها أيضا خلال نفس الشهر ولكن يتم استيفاء الشروط الخاصة بها من حيث تمويل الدرجات وغيرها.

وأضاف في تصريحات له، أن من حق الدولة اختيار الأنسب والأفضل لشغل للراغبين في والظائف الحكومية، واستدرك: أطالب البعض أن يوفروا أوقات بحثهم عن واسطة لمساعدتهم وعليهم الاستعداد الجيد للاختبارات، وأن التقديم لأي وظيفة حكومية ليس لها سوى مسار واحد فقط وهو بوابة الوظائف فمن يرغب في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله عليه متابعة بوابة الوظائف الحكومية خلال أول يناير وأول يوليو.

ووجه نصائح للمتقدمين بخصوص تقديم المستندات عبر الموقع: أن تكون سليمة والبطاقة سارية والمستندات دقيقة لأن هذا يعكس اهتمام المتقدم للوظيفة، مشيرا إلى مسابقة الري الأخيرة تقدم لها 11 ألف مواطن تم استبعاد 3000 منهم لعدم دقة رفع المستندات المطلوبة.​

وظيفة حكومية ممدوح إسماعيل قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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