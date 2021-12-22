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مدبولي: إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق إنجازات 7 سنوات

11:47 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مدبولي: إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق إنجازات 7 سنوات

الدكتور مصطفى مدبولي

أسيوط- أ ش أ:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وقال مدبولي- في كلمته خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليومالأربعاء- "إن هذا الكتاب مهم لتوثيق لما تم انجازه خلال الفترة الماضية في كل ربوع مصر من مشروعات تنموية"، منوها إلى أن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة للمواطن من خلال المشروعات التنموية.

وأضاف: إن محافظة أسيوط قلب صعيد مصر، وأن الرئيس السيسي وجه بافتتاح مجموعة كبرى من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة على مدار سبع سنوات مضت، والتي تستهدف في الأساس تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهد الكبير في توثيق المشروعات يستهدف تعريف المواطن المصري وخاصة الشباب بحجم العمل والإنجاز في كل ربوع مصر وليس في مكان واحد فقطK منوها إلى أن افتتاح مشروعات اليوم يأتي من قلب الصعيد طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.​

مصطفى مدبولي أسيوط افتتاح مشروعات قومية الصعيد المشروعات التنموية

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