موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعد التحسن والظاهرة المؤثرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شملت انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أنه بداية من غدًا الأربعاء يوجد استقرار كبير في الأحوال الجوية.

وأضافت "شاكر"، لمصراوي، أن حالة الطقس تبدأ في التحسن التدريجي نتيجة تكون المرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا مما يعمل على استقرار الأحوال الجوية، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي".

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة"، مشيرة إلى أنه سرعات الرياح بدأت في الهدوء كما أصبحت أشعة الشمس أكثر سطوعًا من الأيام الماضية.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية التي تبدأ في الظهور غدًا بداية من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحا.

وأشارت إلى أنه على مدار الأسبوع المقبل لا يوجد أي ظواهر جوية شديدة، حيث سنشهد استقرار كبير في الأحوال الجوية، لكن من الوارد تكرار مشهد سقوط الثلوج مرة أخرى خلال الشتاء بالإسكندرية وسيناء.​