الأطباء: خطوات لحل مشكلات أسر الشهداء

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد موعد للاجتماع وبحث مشاكل الأطباء وأسر شهداء الأطباء بهيئة التأمين الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، على وجود العديد من شكاوى أسر الأطباء شهداء كورونا في بعض المحافظات من عدم صرف معاش الوفاة الإصابية.

وأضافت: الأطباء على المعاش والذين كانوا متعاقدين مع الحكومة أو بالعمل الخاص واستشهدوا أثناء عملهم لم تقم هيئة التأمين الاجتماعي بصرف معاش إصابة العمل لأسرهم.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام، إن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الأخير ناقش المشكلات التي تواجه أسر شهداء الأطباء، واتخذ المجلس عدة قرارات لحل تلك المشاكل تبدأ بالاجتماع برئيس هيئة التأمين الاجتماعي.