Masrawy logo white

الأطباء: خطوات لحل مشكلات أسر الشهداء

02:08 م الخميس 02 ديسمبر 2021
الأطباء: خطوات لحل مشكلات أسر الشهداء

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد موعد للاجتماع وبحث مشاكل الأطباء وأسر شهداء الأطباء بهيئة التأمين الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، على وجود العديد من شكاوى أسر الأطباء شهداء كورونا في بعض المحافظات من عدم صرف معاش الوفاة الإصابية.

وأضافت: الأطباء على المعاش والذين كانوا متعاقدين مع الحكومة أو بالعمل الخاص واستشهدوا أثناء عملهم لم تقم هيئة التأمين الاجتماعي بصرف معاش إصابة العمل لأسرهم.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام، إن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الأخير ناقش المشكلات التي تواجه أسر شهداء الأطباء، واتخذ المجلس عدة قرارات لحل تلك المشاكل تبدأ بالاجتماع برئيس هيئة التأمين الاجتماعي.

نقابة الأطباء أسر الشهداء شهداء الأطباء التأمين الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "قبل ما تخرج من البيت".. تعرف على الطرق المُغلقة والبديلة بالقاهرة والجيزة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا