منع دخول المواطنين.. بيان من الجيزة بشأن اليوم الثاني لتطبيق القرار

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة الجيزة بيانا، اليوم الخميس، بشأن متابعة تطبيق قرار الحكومة بمنع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية اعتبارا من 1 ديسمبر.

وقالت المحافظة، في بيانها، إنه لليوم الثاني تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات الأحياء والمراكز والمديريات في تطبيق قرار منع دخول المواطنين لأي منشأة أو مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي إطار ذلك راجع حي العمرانية اليوم شهادات المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي والإدارات التي تتعامل مع المواطنين داخل الحي للتأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الدخول.