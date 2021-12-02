الصحة: السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين كما هو مشاع بين البعض على غير الحقيقة، مؤكدة أن السجائر الإلكترونية بها نيكوتين ومواد سامة تضر مدخنها ومخالطيهم، وتشكل خطورة على الصحة العامة.

وطالبت وزارة الصحة بحسب منشور توعوي اليوم الخميس، بالإقلاع عن التدخين بشكل عاجل، مؤكدة أن الخط الساخن 16805 يقدم الاستفسارات والمساعدات للمدخنين، أو كل من يرغبون فى الابتعاد عن هذه العادة الضارة بالصحة.

وقالت وزارة الصحة إن الآباء المدخنين فى المنازل يتسببون فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية، مشيرة إلى أن التدخين ضار جدا بالصحة العامة.​