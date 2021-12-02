إيديكس 2021.. مصر تدشن المعرض البحري الأول للقوات البحرية سبتمبر 2022

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الوفود العسكرية وممثلي كبرى شركات التسليح العالمية على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة.

والتقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، بماركو بورتي، نائب رئيس التنفيذي بشركة لوناردو، والفريق عبدالله سالم، قائد القوات البحرية اليمنية، وجون كلود ليلونج، مدير شركة داسو مصر، والعقيد الركن بحري هيثم الضناوي، قائد القوات البحرية اللبنابنة، والعميد ركن محمد خلف العيد، رئيس أركان القوات البحرية الكويتية، وتوماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة AWE.

وفي سياق متصل أعلن قائد القوات البحرية عن تدشين المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية سبتمبر 2022 برعاية وزارة الدفاع المصرية وذلك بالتعاون مع شركة Arabian World Events المنظمة حالياً للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية في مصر بدورته الحالية.

والتقى الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، باللواء طيار راشد محمد الشامسي، نائب قائد القوات الجوية الإماراتية، وإيهاب زايد المدير الإقليمي لشركة إمبراير البرازيلية، وأحمد سليم، المدير الإقليمي لشركة North Rop Gramman.

والتقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، بالعميد أوليفيه لكونت، مسئول تنمية العلاقات للشرق الأوسط وأفريقيا بهيئة التسليح الفرنسية، وديتر شميدت، نائب رئيس شركة هينسولت الألمانية.

وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة.

وشهد المعرض حضورا مكثفا للزائرين معبرين عن سعادتهم بمستوى المعرض الذي تشارك به كبرى شركات التسليح العالمية، كما تفقد قادة الوفود العسكرية للدول الصديقة والشقيقة وعدد من الشخصيات العامة المعرض حيث أشادوا بما لمسوه من مستوى تنظيمي متميز يبرز ريادة مصر وقوة قواتها المسلحة على الصعيد العسكري الدولي.