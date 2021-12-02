السيسي يهنئ الإمارات باليوم الوطني.. ولاوس بذكرى يوم الجمهورية

القاهرة- (أ ش أ):

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس تونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.