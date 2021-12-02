بحوزتهما خناجر وحشيش.. ضبط راكبين بمطار القاهرة وإحالتها للنيابة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين الأول بحوزته أسلحة بيضاء فور وصوله من الإمارات، والثاني يحمل قطعة حشيش مخدر أخفاها في حذائه فور وصوله من لبنان، وتم تحرير محضرين للراكبين.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوي، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبدالعزيز، مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، رئيس القسم، تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكب.

وكلف أحمد فوزي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، سامي نبيل، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط 10 خناجر ذات نصل، وقرر المقدم أحمد حمد من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار، أن الأسلحة البيضاء محظور حيازتها طبقا للقانون.

وتم منع محاولة أخرى لتهريب قطعة حشيش مع راكب فور وصوله على طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه في الصالة الحمراء، وكلف محمد الهادي، مدير الحركة والمشرف، محمد محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب، إلا أنه تلاحظ لهما ارتباكه، وتم تفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط قطعة تزن حوالي 35 جراما من مخدر الحشيش مخبأة في الحذاء الذي يرتديه.

وأمر صبحي ربيع، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.