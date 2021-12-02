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كورونا في 24 ساعة| بدء التسجيل للجرعة المعززة.. وتفاصيل جديدة عن سلالة "أوميكرون"

07:00 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| بدء التسجيل للجرعة المعززة.. وتفاصيل جديدة عن سلالة "أوميكرون"

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 548 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298084 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

938 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
حسام حسني: المسحات الطبية قادرة على اكتشاف متحور "أوميكرون"
حسام حسني يكشف عن الفئات الأولى للحصول على الجرعة التعزيزية ضد كورونا
طبيب الزمالك يكشف حالة إسلام جابر بعد إصابته بكورونا
مطابقة شهادة "لقاح كورونا" بالرقم القومي لدخول المصالح الحكومية في جنوب سيناء
وكالة الصحة الأوروبية: 59 حالة إصابة بأوميكرون في 11 دولة حتى الآن

نيجيريا تؤكد وجود أوميكرون في البلاد قبل أسابيع من اكتشافه
فرنسا تطالب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بتقديم نتيجة سلبية لكورونا
الصحة العالمية تحذر من انتشار أوسع لمتغير "أوميكرون"
لبنان: فرض قيود على التجول مساء اعتبارًا من 17 ديسمبر لمكافحة كورونا
"أوميكرون" يدفع بالاتحاد الأوروبي إلى دراسة إلزامية تلقي اللقاح
فيروس كورونا.. بدء إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة المعززة
منع دخول غير المحصنين للمصالح الحكومية.. ما الأماكن المستثناة من تطبيق القرار؟
السعودية تنفي العودة للحجر الصحي بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
مكتشفة " أوميكرون" تكشف تفاصيل عن أعراضه وسرعة انتشاره
الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
لبنان يفرض إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين
فتح الطيران بين مصر والسعودية.. السماح لفئة جديدة بأداء العمرة
الجيش الألماني يحشد آلاف الجنود الإضافيين لمكافحة الموجة الرابعة لكورونا
إيطاليا تحشد الجيش لإبقاء المدارس مفتوحة وإجراء اختبارات كورونا
متحور كورونا.. حقيقة تعليق الطيران بين مصر والسعودية

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