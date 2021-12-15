الصحة: 89 قافلة طبية مجانية بالمحافظات بداية من اليوم وحتى نهاية ديسمبر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 89 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مشيراً إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية متنقلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، انه سيتم إطلاق 15 قافلة طبية يومي 15 و16 ديسمبر بمناطق السمطا بحرى مركز دشنا محافظة قنا، والطوناب مركز ادفو شرق محافظة اسوان، والمشرك البحرى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ومنشأة أبومليح مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ودقهلة مركز الزرقا محافظة دمياط، والجباب مركز طما محافظة سوهاج، وبرقوقة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأبوالنجا مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي بحى فيصل محافظة السويس، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، وواديى خزيرة ومجيرح مركز شرم الشيخ – دهب محافظة جنوب سيناء، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وحلوة مركز مطاى محافظة المنيا، وابوغليلة مركز برانى محافظة مطروح، ومركز طبي الاسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، إضافة الى قافلة طبية اخرى سيتم اطلاقها بمنطقة منشأة ابوعمر محافظة الشرقية يومي 16 و17 ديسمبر.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 17، و18 ديسمبر، في مناطق شرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ونمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، ووادى بئر زغير – وادى مجيرح2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والحيز حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل يومي 18، و19 من الشهر نفسه في مناطق خالد بن الوليد مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، ونجع سبع محافظة اسيوط، وكوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، وكفر بصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واليمن مركز العامرية محافظة الاسكندرية، ومنشأة الجمال مركز طامية محافظة الفيوم، كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية بمناطق القلعة مركز قفط محافظة قنا، ومنيحة مركز كوم امبو محافظة اسوان، وام الحويطات – قرية النصر ك 85 مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وذلك خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجارى.

وأضاف "طه"أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 20 و21 ديسمبر في مناطق سيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وتل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبى كفر العلو بحي حلوان محافظة القاهرة، والبريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، إضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 21، و22 ديسمبر في مناطق الشنابلة مركز ابنوب محافظة اسيوط، وكفر الجمال مركز طوخ محافظة القليوبية، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، والقبابات حي اطفيح محافظة الجيزة، والأربعين2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد.

وتابع أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 22 و23 من الشهر نفسه بمناطق الزيات محافظة مطروح، ومركز طبى الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وهرم ميدوم مركز الواسطى محافظة بنى سويف، وطبل بمحافظة دمياط، ونجع الماسخ مركز المراغة محافظة سوهاج، وكوم شريك مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وشبراخلفون مركز اشمون محافظة المنوفية، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، وبلاد المال قبلي مركز ابوتشت محافظة قنا، والمنار مركز نصر النوبة محافظة اسوان، وسيدى حمود مركز المحلة محافظة الغربية، وبنجر4 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، بجانب إطلاق 3 قوافل طبية يومي 23، و24 ديسمبر بمناطق عدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والسماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وام الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام ادارة القوافل الطبية الي إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الناصرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وابوغالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وكفر البسطويسي مركز المحلة محافظة الغربية، وذلك في يومي 24، و25 ديسمبر، كما سيتم اطلاق 9 قوافل طبية اخرى يومى 25 و26 من الشهر نفسه في مناطق السوالم مركز ابنوب محافظة اسيوط، والجزازرة مركز المراغة محافظة سوهاج، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، والمناديل مركز الخانكة محافظة القليوبية، وكفر مجر مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والمطاعية مركز البياضية محافظة الاقصر، والجزاير مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، ومطول مركز اطسا محافظة الفيوم، وبرج العرب القديم ببرج العرب محافظة الاسكندرية.

واستطرت " الصادق " انه سيتم اطلاق قافلة طبية يومى 26 و27 ديسمبر بمنطقة السيل الريفي بمحافظة اسوان، و7 قوافل طبية اخرى بمناطق البرنوجى مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والعواسجة مركز ههيا محافظة الشرقية، ومركز طبي العبد بحي السلام أول محافظة القاهرة، والزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والبنجر24 مركز الحمام محافظة مطروح، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، وذلك يومي 27 و28 ديسمبر، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين يومي 28 و29 ديسمبر بمنطقتى بني حسين محافظة اسيوط، والقبابات بحي اطفيح محافظة الجيزة.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم اطلاق 11 قافلة طبية يومي 29 و30 ديسمبر في مناطق طما فيوم مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، والشوكة (البساتين) مركز دمنهور محافظة البحيرة، والعيساوية مركز اخميم محافظة سوهاج، ومحلة القصب مركز المحلة أول محافظة الغربية، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، وكفور الغاب مركز كفرسعد محافظة دمياط، والسلام مركز الحمام محافظة مطروح، والجهاد4 مركز العدوة محافظة المنيا، ومركز طبي الاسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وعزبة عبدالرحمن مركز نجع حمادى محافظة قنا، وبنبان قبلى مركز دراو محافظة اسوان، اضافة الى قافلة طبية أخرى بمنطقة سماكين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية يومي 30 و31 ديسمبر.