استمرارا لخطة توسعاتها.. سبينيس تفتتح فرع جديدا بالتجمع الخامس

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افتتح د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الفرع السابع عشر لـ"سبينيس" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويشغل الفرع مساحة إجمالية تصل إلى ١٥٠٠ متر ما بين مساحة تشغيلية ومساحات تخزينية. وكان في استقباله مهند عدلي رئيس سبينيس مصر وعدد من قيادات وكبار موظفي الشركة.

ومع الساعات الاولي من الافتتاح شهد الفرع اقبالا كبيرا من العملاء اللذين أبدوا اهتماما ملحوظا بالفرع، خاصة وأن موقع الفرع بجوار الجامعة الأمريكية بالتجمع وهي من المناطق سريعة النمو، والتي تحتاج بشدة لتواجد فرع سبينيس بما يقدمه من خدمات تجارة التجزئة المتكاملة وما يوفره من تنوع وجودة عالية.

أضف إلي ذلك أن الزيادة المضطردة والمتوقع المزيد في ارتفاع معدلاتها في عدد السكان بالمنطقة وتوسع الاعمال التجارية والادارية وكثافة محيط الجامعة الأمريكية يقابله نشوء ونمو متزايد لمعدلات الطلب والاحتياجات المتنوعة وهو ما تسعي سبينيس من خلال هذا الفرع لتوفيرها لهم.

وحرصت سبينيس على أن تقدم من خلال الفرع الجديد منظومة كاملة من خدمات تجارة التجزئة تجمع بين مميزات السوبر ماركت وبين خصائص الهايبر ماركت وهو النموذج الذي حققت من خلاله سبينيس نجاحات كبيرة في توفير تنوع كبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية بما يلبي تطلعات ويوفر احتياجات العملاء بالمنطقة.

ويحقق الفرع أيضا دعما هائلا لمنصة البيع أون لاين الخاصة بسبينيس http://www.spinneys-egypt.com/ لأنه يشكل مركز انطلاق لدعم تقديم الخدمة في منطقة التجمع الخامس والمناطق المجاورة لها فمن المعروف أن فروع سبينيس تشكل قواعد لتوفير هذه الخدمة بمزايا أهمها المزيد من سرعة الاستجابة والكفاءة والجودة بفضل هذا الانتشار الجغرافي.

وتبلغ استثمارات الفرع ما يقرب من ٢٧ مليون جنيه استثمارات رأسمالية وتشغيلية خاصة وأن سبينيس حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الفرع مع مستويات غير مسبوقة من تنوع المنتجات وجودتها بما يوفر للعملاء تجربة تسوق ممتعة وتلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه.

ومن المخطط أن تستمر سبينيس في تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح المزيد من الفروع ومن المتوقع افتتاح فرع آخر جديد في منطقة القاهرة الجديدة الشهر القادم على مساحة 1,400 متر تقريبا وهو يعتبر الفرع الثامن عشر لسلسلة سبينيس المنتشرة في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية.