رئيس "تضامن النواب": وزير الأوقاف خاض معارك ضارية ضد جماعات التطرف

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، ووصفه بالعالم المنصف.

وقال القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، أن وزير الأوقاف خاض معارك ضارية ضد جماعات التطرف، وانحاز إلى الوسطية وتمسك بالحكمة والموعظة الحسنة، وصحح مفاهيم مغلوطة وجدد الخطاب الديني، واهتم بالساجد والمساجد، والتطوير والتثقيف وبناء وعي الأئمة والواعظات، فكان دائمًا ما يشجع الأئمة والواعظات على بناء الوعي من خلال العديد من الدورات التدريبية والمسابقات التثقيفية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أصبحت في عهده وزارة فاعلة تشارك في القضايا الوطنية بفاعلية، وأنفقت أكثر من مليار وسبعمائة جنيه في خدمة المجتمع، وتولي ذوي الاحتياجات الخاصة دعمًا كاملًا لهم.

في الوقت نفسه، نظمت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، جولة سياحية ترفيهية لجميع المشاركين في المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم من المحكمين والمتسابقين من مختلف دول العالم.

وزار الوفد، المتحف المصري بميدان التحرير، والجامع الأزهر، ومسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وأبدى المشاركون إعجابهم الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية.

وأكد المشاركون، أن مصر لها تاريخ عريق ومتميز، ‏وآثارها وحاضرها ينطقان بريادتها العالمية في البناء والتشييد، وأن الله (عز وجل) حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات، فهي حقًا خزائن الأرض، وحفظها الله (عز وجل) بحفظها للقرآن الكريم وعنايتها ورعايتها لأهله.

وقدم المشاركون الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.