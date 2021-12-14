أمطار 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط الأمطار حتى الخميس

"لو بتدور على شقة؟".. اعرف الأسعار في أرخص 7 مناطق بالقاهرة الكبرى

مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون شقق "سكن لكل المصريين" لمنخفضي

كتب- محمد نصار:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري خرائط مناطق سقوط الأمطار على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر وحتى الخميس 16 ديسمبر.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر خلال هذه الفترة إلى التالي:

أمطار اليوم

يحتمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء قد تمتد إلى أجزاء من الدلتا ومنطقة حلايب وشلاتين.

أمطار الأربعاء

يحتمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.

أمطار يوم الخميس

يحتمل سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.