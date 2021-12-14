توجيهات الرئيس بتعزيز مشروعات قناة السويس تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز تنافسية قناة السويس في حركة التجارة العالمية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، كما اهتمت الصحف أيضا بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير مهارات الأئمة لتعزيز النشاط الدعوي المستنير.

كما سلطت صحف القاهرة الضوء على انطلاق أكبر مؤتمر دولي لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، وأبرزت - أيضا - بيان وزارة الداخلية والذي كشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.

وفي الشأن الاقتصادي، تناقلت الصحف إعلان وزير المالية محمد معيط عن إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث وجه الرئيس بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفتا (الأخبار) و(الجمهورية) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي".. حيث أُطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة.

وأوضحت أن رئيس هيئة قناة السويس عرض -خلال الاجتماع- الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية.. وتم أيضاً عرض أصداء مشاركة قناة السويس في معرض "إكسبو دبي 2020" من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي هدفت للترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية.

وفي اجتماع ثان، أوردت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علمياً ومهارياً من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير.

وذكرت (الصحيفة) أن الرئيس السيسي أُطلع - خلال الاجتماع - على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف عرض فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.

إلى ذلك، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

ونشرت (الجمهورية) تحت عنوان "رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أنه قبيل بدء الجلسة جرت مراسم رفع علم الأمم المتحدة وعلم مصر على مقر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، حيث قام برفع العلمين الدكتور مدبولي والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا جديدا للمؤتمر في دورته التاسعة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء، القول إن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مؤكدا أن الفساد ليس فقط شأنًا محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض ضرورة التعاون الجاد والمثمر.

من ناحيتها، نقلت صحيفة (الأخبار) عن غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، القول إن غياب الشفافية والنزاهة يحرم العدالة من الوصول إلى أهدافها، مضيفة أن الوقت الحالي هو المناسب كي يقف العالم أمام مسئولياته، وعلى كل شخص أن يقوم بدوره، بخاصة القادة والزعماء لمواجهة ومكافحة الفساد أكثر من أي وقت مضى.

وفي الشأن الأمني.. تناولت صحف القاهرة بيان وزارة الداخلية والتي كشفت من خلاله حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، والذي تناولته أحدى القنوات الفضائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ونقلت الصحف عن البيان "أنه انطلاقاً مـن جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد أدعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".

وأوضحت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها؛ حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد ("61" عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار")، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

اقتصاديا.. تداولت الصحف تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية - والتي أكد خلالها - أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، موضحا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

عربيا.. أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) حوار وزير الداخلية اللبناني لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بلبنان، والذي أكد خلاله، أن مصر قدمت تجربة يحتذى بها في تحقيق الأمن الذي قادها للاستقرار، وتحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الصعيد الاقتصادي والازدهار الذي عم البلاد، أو على مستوى التأثير في المنطقة.. مضيفا أن العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان تؤكد على محبة اللبنانيين لمصر ولقيادتها وشعبها، مشيرا إلى أنه يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبناني وخصوصًا أن هناك روابط دم وعلاقات نسب.​