القوى العاملة: تعيين 2102 شاباً وتحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة بالبحيرة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة 2102 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 132 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5006 من راغبي العمل ، فضلاً عن استخراج 2050 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و 7 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 14 ألف جنيه، ومنحتي وفاة لأسر عاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 72 ألف جنيه لـ 25 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 4422 جنيه رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 460 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 60 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 33 منشأة أخرى ، والتفتيش على 317 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 43 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية ، و39 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة ، والتبريد والتكييف لـ 57 متدرباً ومتدربة.​