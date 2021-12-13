برلمانية: كشف تسريبات الإخوان المفبركة نجاح جديد للأجهزة الأمنية

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التحية إلى وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية، لنجاحهم في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة، والذي يهدف إلي إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي، وضبط الجناة في وقت قصير.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، في بيان لها، اليوم، إن كشف ملابسات تلك الواقعة والقبض على التشكيل العصابي، هو نجاح جديد يضاف للنجاحات المستمرة والمتواصلة التي يحققها رجال الشرطة في مواجهة أعداء الوطن والحفاظ على مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة، من التنظيمات الدولية والكيانات المعادية خاصة تنظيم جماعة الإخوان الإجرامي.

وأكدت "رمزي"، أن هذه التسريبات المفبركة، والتي روجت لها المنابر الإعلامية التابعه للجماعات الإرهابية تأتي ضمن مخططات عدائية تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

وشددت نائبة الشيوخ، على أن كافة المخططات التي وضعها التنظيم الدولي الإرهابي بهدف إسقاط مصر، ولن تجدي نفعاً مع وحدة ووعي المصريين ووقوفهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية.

وطالبت النائبة، أمل رمزى، بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين، الذين تعاونوا مع المنابر الإعلامية الإرهابية، بهدف تشويه صورة المؤسسات المصرية الوطنية، مؤكدة أن ما أقدموا عليه من عمل يعد نوع من أنواع الخيانة للوطن لتعاملهم مع جهات أجنبية معادية.