​التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: الدول النامية تتأثر بتغير المناخ رغم أنها ليست المسبب الأكبر للتلوث

كتب- محمد نصار:

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدول النامية تتأثر بتغيرات المناخ رغم أنها لم يصدر منها الكم الأكبر من التلوث المسبب للتغيرات المناخية.

وأضافت الوزيرة: "لازم نستغل وجود مؤتمر كوب 27 في رفع وعي المواطنين بأهمية قضايا التغير المناخي والحفاظ على البيئة".

وتابعت ياسمين فؤاد أن التغير المناخي هو القضية الأهم في العالم في الوقت الحالي ولابد من تضافر جميع الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وشركة سانوفي في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع.

ويعد هذا التعاون مع شركة سانوفي هو التعاون الأول كشركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية.