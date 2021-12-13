طقس الثلاثاء.. أمطار وبرودة.. والأرصاد تعلن الظاهرة المسيطرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى نهارًا والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الثلاثاء

وأضافت الهيئة أن الطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء، لافتة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تكون شبورة مائية في لصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

طقس الثلاثاء وخريطة سقوط الأمطار

وتابعت الهيئة: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: