مؤسسة محمد بن راشد: مصر تحصد المركز 53 في التعليم ما قبل الجامعي

كتب- مينا غالي:

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حصد مصر للمركز رقم 53 في التعليم قبل الجامعي.

وهنأت إدارة المؤسسة خلال احتفالية إطلاق مؤشر المعرفة في إكسبو دبي، الدولة المصرية والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للتقدم الكبير في التصنيف العالمي للتعليم.

ويُعدُّ مؤشر المعرفة العالمي إحدى ثمار الشراكة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهو يصدر سنويا منذ عام 2017.

ومن خلال تتبُّع الأداء المعرفي للبلدان، يرسم المؤشّر خارطة طريق لدفع مسيرة المعرفة والتنمية بوضعه استراتيجيات تستشرف المستقبل، وتهدف إلى ردم فجوات المعرفة وتعزيز تنمية مجتمعات المعرفة الشاملة.​