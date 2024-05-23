برلماني يتقدم بـ ١٢ طلب إحاطة بشأن نقص خدمات حدائق أكتوبر

كتب - نشأت علي:

تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ ١٢ طلب إحاطة، بشأن مشكلات المواطنين بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، والتي تضمنت مشكلات بمختلف القطاعات، في مقدمتها مشكلات تهالك البنية التحتية بأغلب مناطق حدائق أكتوبر، وضعف خدمات المواصلات.

وتضمنت المشكلات، أيضا ارتفاع الكثافة الطلابية بمدارس حدائق أكتوبر، وتأخر إنشاء المستشفى العام، وتشغيل الوحدات الصحية.

وتضمنت المشكلات، ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب عدم الانتهاء من فصل الإدارات الخدمية لمدينة حدائق أكتوبر عن مدينة ٦ أكتوبر، مطالبا بإنشاء مجمع خدمات شامل لمدينة حدائق أكتوبر.

وجاء من بين طلبات الإحاطة، ما يتعلق بتحول مراكز الشباب بمناطق ابنى بيتك والإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر للعمل بشكل استثماري، وكذلك معاناة المواطنين من عدم وجود مخابز للعيش البلدي في منطقة حدائق أكتوبر، حيث يعانون في الحصول على العيش المدعم بسبب الزحام الشديد ونقص الحصة التموينية المخصصة.

وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين بشأن مشكلات سكان حدائق أكتوبر، التأخر فى إنشاء نقاط حماية مدنية بحدائق أكتوبر، وكذلك التأخر في اكتمال خدمات البنية التحتية في مشروع منطقة الفردوس الجديدة.

وقال النائب هشام حسين، إن مدينة حدائق أكتوبر، مخطط لها أن تكون من مدن الجيل الرابع، ولا يجوز أن تشهد ذلك الإهمال في الخدمات، لاسيما أنها أصبحت تشهد طفرة عمرانية، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الانتقال للإقامة بها.