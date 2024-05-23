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BBC

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

11:14 ص الخميس 23 مايو 2024

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

‏أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 23 مايو ولمدة شهر.

‏ وأكدت الوزارة، بحسب بيانها، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وزارة الداخلية السعودية تطبيق نسك مكة المكرمة الحج
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