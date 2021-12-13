​​​رئيس "خطة النواب" يكشف لـ"مصراوي" نظرته للاقتصاد المصري.. ماذا قال؟

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب الدكتور فخري الفقي عن وجهة نظره في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة في الأجل المتوسط خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال فخري هو خبير اقتصاد كبير، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة في الأجل المتوسط خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يؤتي الإصلاح الهيكلي ثماره، موضحا أنه حينها يكون الاقتصاد المصري أكثر مقاومة للصدمات وأكثر مرونة مع القطاع الخاص لتأهيله وهو حوالي 70 % من القطاع غير الرسمي حتى يندمج مع الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن الحكومة قامت بدورها ومازالت تقوم حيث تسير على الخط الفاصل بين دورها ودور القطاع الخاص، موضحا أن آمل أي دولة خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة ومعدلات نمو القطاع الخاص وهو من يستطيع التصدير .

وأشار فخري إلى أنه حال لعب القطاع الخاص دور مهم سنجد الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التحرك والتعافي السريع هو ما يجعله أكثر مقاومة للصدمات، مشددا على ضرورة أن يكون الاقتصاد المصري أكثر إنصافا بالبعد الاجتماعي حيث لدينا منظومة لتأكيد البعد الاجتماعي من أول تطوير العشوائيات والإنفاق حسب الدستور على الصحة والتعليم مثل فيروس سي والتطعيم ضد كورونا والإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة وزيادة المرتبات والمعاشات وغيرها .

كما شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة أن يكون الاقتصاد أكثر ذكاء بما يسمى بـ "الرقمنة" حيث تعمل وزارة الاتصالات مع كافة الوزارات والجهات المعنية حتى يصبح الاقتصاد غير أرشيفي ورقي ويصبح على قواعد البيانات والكمبيوتر، لافتا ‘إلى أن ذلك ما شهده خلال زيارته لوزارة الدفاع ومجمع الوثائق المؤمنة، مؤكدا أن كافة المستندات الصادرة منها لا يمكن تزويرها.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد قال إن الاقتصاد المصري تعرض إلى فترة طويلة شهد خلالها العديد من الصدمات ما زال بعضها يؤثر فيه، ونعمل مع الجهات الأخرى على المعالجة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض إلى فترة من الصدمات سواء أكانت أمنية؛ مثل موضوع الإرهاب وتم الانتهاء منه، ولدينا صدمة اجتماعية، بالإضافة إلى ما حدث في 2011 و2013.ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن هناك صدمات مالية كالأزمة المالية العالمية وصدمات بيئية ومناخية، وفي النهاية أزمة وباء فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة إلى العديد من الصدمات، وحتى يتجاوزها يجب عمل إصلاح هيكلي لمواجهة تلك الصدمات.

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