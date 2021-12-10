حسن المستكاوي لـ"مصراوي": نقل الإعلامي إبراهيم حجازي للرعاية المركزة

كتب- مينا غالي:

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إنه تم نقل الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية.

وأوضح المستكاوي في تصريحات لمصراوي، أن حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة.

وتابع المستكاوي، أن "حجازي" يتواجد حاليًا بمستشفى السلام، ويلقى رعاية طبية فائقة واهتمامًا بالغًا من الفريق الطبي المعالج، مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن المستكاوي تعرض الإعلامي الكبير وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي لوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للمستشفى.

وقال المستكاوي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حينها: فيسبوك": "ألف سلامة لأخي وزميلي وزوج شقيقتي وكبير أسرتنا إبراهيم حجازي ونتمنى له الشفاء العاجل. ودعواتكم. فهو طوال حياته لم يتأخر أبدًا عن مساعدة محتاج أو مريض".