رسمياً.. الصحة تحدد موعد حملة شلل الأطفال (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد 19 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب الخطاب الرسمي الذي حصل عليه مصراوي، وأرسله قطاع الطب الوقائي، إلى وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، لإبلاغهم بشأن موعد وتعليمات الحملة.

وأوضح الخطاب أنه سيتم تنفيذ الحملة باستخدام التطعيم الفموي "سابين نمط 2"، من شقة إلى شقة بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظات، خلال الفترة من 19 ديسمبر ولمدة 4 أيام.

ووجه قطاع الطب الوقائي الشكر لمديريات الشؤون الصحية على إنجاح الحملتين القوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهري فبراير ومارس 2021.