متحور كورونا الجديد.. هل يُصاب المتعافون من الفيروس بـ"أوميكرون"؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تزال تدرس كافة البيانات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وبشأن تأثير التحور على الملقحين، قال برنان إننا "لا زلنا في مرحلة مبكرة للحكم، ولكن المؤشرات تبين أن من أصيب بالفيروس في وقت سابق وحصل على مناعة سيكون عرضة للإصابة بالمتحور الجديد".

وأشار إلى المنظمة لا تزال تدرس موقف اللقاحات مع المتحور الجديد، مضيفا: "لا نعرف موقف الملقحين وهل المناعة من اللقاحات سوف تقف صامدة أمام المتحور الجديد؟".