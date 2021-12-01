1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاع جنوب الدقهلية خلال ٧ سنوات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة تبذل جهودًا كبيرة؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الهندسات في نطاق قطاع جنوب الدقهلية (13) هندسة شاملة و(273) قرية تضم المنصورة شرق والمنصورة غرب، والمنصورة قرى 1، والمنصورة قرى 2، وطلخا، ونبروة، والسنبلاوين مدينة، والسنبلاوين قرى، تمي الأمديد. أجا ميت غمر مدينة ميت غمر قرى، وكوم النور.

ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع نحو 1,6 مليون مشترك؛ منهم عدد 590 ألف مشترك على مسبوق الدفع بنسبة (36%) حتى تاريخه، وتم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء؛ حيث :

- تم استحداث عدد (62) مقراً بشبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن وجودهم، وتم تزويد المقرات بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، وتم توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات .

- تم إضافة (628) كم كابلات أرضية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021، وبذلك يصبح إجمالي طول الشبكة الأرضية لكابلات الجهد المتوسط (2335) كم حتى تاريخه.

- تم رفع (35) كم خطوطاً هوائية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021، وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المتوسط (1870) كم حتى تاريخه .

- تم إضافة (30) كم كابلات أرضية جهد منخفض خلال الفترة 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية للجهد المنخفض (335) كم حتى تاريخه .

- تم إضافة (275) كم خطوطاً هوائية جهد منخفض خلال الفترة من 2014/2021، وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المنخفض (6900) كم حتى تاريخه .

- تم إضافة عدد (923) محولاً بإجمالي قدرة (401.81) م.ف.أ خلال الفترة من 2014/2021، وبذلك يصبح إجمالي عدد محولات الجهد المتوسط عدد (6004) محول بإجمالي قدره (1997.394) م.ف.أ، حتى تاريخه .

- تم إضافة عدد (3) لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط عدد (43) لوحة حتى تاريخه.

- أدى تطوير مكونات الشبكة إلى خفض مدد الانقطاع ومتوسط زمن العطل؛ سعياً لرضاء الساده العملاء.

- لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقاً للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 بعدد (4) فرق بقطاع جنوب الدقهلية، بإجمالي عدد (43) فردًا .

- تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وتم في نطاق قطاع جنوب الدقهلية تنفيذ عدد من المشروعات من خلال الخطة الاستثمارية والطموحة؛ حيث :

- تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 750 مليون جنيه من الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال الفترة من 7/2017 حتى 6/2020 .

- تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (225) مليون جنيه من استكمال الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال العام المالي 2020/2021 .

- تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 85 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ (127%) خلال العام المالي 2020/2021 .

- تم إحلال عدد (4) لوحات توزيع جهد متوسط (سندوب الجبانات، طلخا القديمة، نبروة، الكلى) خلال العام المالي 2020/2021.

وتم الانتهاء، بشأن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، من تنفيذ عمليات بطول (2.8) كم بمبلغ 3 ملايين جنيه بنسبة (100%) كمرحلة رابعة حتى 2020/2021 .

وتم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 75 مليون جنيه بشأن المشروعات المنفذة للغير خلال العام المالي 2020/2021 .

وتم توصيل التغذية في ما يتعلق بالمشروعات القومية بجنوب الدقهلية لعدد من المشروعات؛ منها :

- مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بإجمالي تكلفة (11) مليون جنيه .

- مشروع الإسكان الاجتماعي بنبروة .

- الإسكان الاجتماعي بعدد (11) برجًا سكنيًّا بدوران المجزر بمدينة المنصورة .

- وتم تنفيذ المرحلة الأولى لإنارة طريق شرق الرياح التوفيقي ميت غمر- بنها بطول (76) كم بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 28 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%..

- جار إطلاق التيار وتحميل المغذيات على محطتي محولات (تمي الأمديد- جديلة).

- مشروع توسعة رافد جمصة (جمصة- طلخا)، بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه .

- إنارة طريق شرنقاش- ميت عنتر .

- محطات مياه الشرب والصرف الصحي .

- محطات الخلط الوسيط .

- مزلقانات السكة الحديد.

- توصيل التيار الكهربي لمحطات الغاز الطبيعي .

- تشغيل وصيانة مغذيات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

- توصيل التيار الكهربائي لمصانع تدوير القمامة (سندوب، السنبلاوين، أجا).

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وسرعة تنفيذ خطط التطوير وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين والمشتركين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.