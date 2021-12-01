عربات شحن عسكري ومدرعات وذخائر ثقيلة.. أبرز معروضات السعودية بإيدكس 2021

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تشارك المملكة العربية السعودية بجناح كبير فى معرض ايدكس2021 وذلك من خلال المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة ، ويظهر الجناج السعودي فى قاعة رقم 3 بجوار جناح الأمارات رقم (H3-C37)، وشمل منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، ومصنع عربات النقل العسكرية، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

وتضمن قسم منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والذخائر بأنواعها كالذخيرة الخفيفة عيار 5,56 ملم، والذخيرة عيار 7،62 ملم، وعيار 12،7 ملم، والذخيرة المتوسطة عيار 20 ملم بنوعيها شديدة الانفجار والخارقة للدروع، والذخيرة عيار 25 ملم المستخدمة في الدبابة Bradley القتالية والمدرعات الخفيفة (LAV) المزودة بمدفع آلى من طراز K M242 Bushmaster، والذخيرة عيار 30 ملم المستخدمة في طائرة الأباتشي المزودة بمدفع آلي من طراز M230.

وعرضت المؤسسة في جناحها منتجات الذخيرة الثقيلة كالمقذوف 155 من نوع M2000 شديد الانفجار، ومقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء، ومقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني، وقنابل (MK's).

وضم قسم منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة عربة الدهناء والتي تعتبر عربة تكتيكية مدرعة صغيرة ومتوسطة الحجم (4×4) مصممة من خيارات متعددة بمستويات حماية متنوعة، ومناسبة لمتطلبات المهام المختلفة وبتدريع حماية بالستية من المستوى الأول بحسب مواصفات الناتو قابل للترقية إلى المستوى الثاني أو السابع بحسب المواصفات الأوروبية، وخضعت لاختبارات قياسية وحركية أثبتت مطابقتها لمتطلبات العمليات التكتيكية والاستطلاعية العسكرية، مع إمكانية تزويدها بمواصفات خاصة تطور من أدائها في المهام المختلفة، كما يتضمن القسم الزجاج المضاد للرصاص والمصنع بمستويات حماية متقدمة.

وتعرض المؤسسة عربة الشحن العسكرية ذات المواصفات والتجهيزات المتقدمة تاتراT815-7 المخصصة للنجدة والإخلاء، كما تقدم نماذج مختلفة لأجهزة الاتصالات العسكرية SDR والتي تقوم بإنتاجها بمواصفات متقدمة ومتطورة.

واشتمل القسم الخاص بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، على منتجات المصنع من ملابس عسكرية بمختلف أنواعها كبدلة الميدان الرقمية بتجهيزات الجندي المقاتل وبدلة التشريفات وبدلة العمل للقوات البحرية بالزي النسائي إضافة للستر الواقية من الرصاص، والخوذ، والدرع الواقي من الرصاص، وحقيبة ظهر حديثة ومبتكرة.