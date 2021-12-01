معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 36 عالمياً في قياس صورة وسمعة دول العالم

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التي تتناول مصر في مختلف المجالات، رصد المركز متابعة ترتيب مصر في مؤشر إنهولت- إبسوس للعلامات الوطنية الصادر عن مؤسسة إبسوس عام 2021؛ حيث استقر مركز مصر في المرتبة الـ 36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، مثلما جاءت أيضًا في المركز الـ 36 من بين 50 دولة عام 2020 بحصولها على 53.92 نقطة.

والجدير بالذكر أن المؤشر يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم؛ وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات، حيث يجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت في 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما في ذلك العمر والجنس.

وقد استحوذت ألمانيا على المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم، تلتها كل من كندا واليابان في المركزين الثاني والثالث، وإيطاليا، والمملكة المتحدة على التوالي.​