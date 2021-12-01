وزير الدفاع يلتقي قادة الوفود العسكرية والشركات المتخصصة في مجالات التسليح

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

عقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من اللقاءات الثنائية مع خارديالس نيكولاس، النائب الأول لوزير الدفاع اليوناني، والفريق السعيد شنقريحه، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى ، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجيريمي كوين، وزير مشتريات الدفاع البريطاني، وممثلي شركة THALES الفرنسية، وإريك بيرينجيه، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA الفرنسية، وألكسندر زيجلر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة SAFRAN الفرنسية، وجوزيف فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والجنرال كمال جونارانتي، سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية، ودانيالا تودوروفا فازليفا، وزيرة الاقتصاد البلغارية.

يأتي ذلك إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2021 ) ، والذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثاني من ديسمبر.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

والتقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق رومولز روزين زيندي، القائد العام لقوات الدفاع المجرية، والفريق شاهين مظهر، قائد الفيلق الأول الباكستاني، واللواء بحري لوران ماربوف، ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، والفريق أول مبالا موسينسي سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية ، والفريق الركن عبد الخير عبدالله ناصر درجام، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.