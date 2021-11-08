القوى العاملة: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي الإعاقة في البحر الأحمر

(مصراوي):

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 1203 شابًا، منهم 35 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1644 شابا ، فضلاً عن توفير 341 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 375 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ 375 عامل على المهن المختلفة، كما تم صرف منحتيي مولود بإجمالي 4000 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بحفظ 5 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبدالراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 490 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً، وعمل 4 ندوات توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، حضرها 33 عاملا، كما تم متابعة 75 منشأة يعمل بها 6739 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن المديرية تلقت 62 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 14 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 18 شكوى، وتبقى 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.