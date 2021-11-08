الموجة الرابعة من كورونا.. الصحة تحدد 9 أوقات على تلاميذ المدارس غسل أيديهم فيها

كتب- محمد نصار:

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوقات المناسبة للطلاب لغسل اليدين في المدرسة.

وقالت الصحة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الاثنين: غسل الأيدي باستمرار يحمي أطفالنا من الإصابة بالأمراض وخاصةً عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأوقات على النحو التالي:

1- عند الوصول إلى المدرسة.

2- قبل الدخول إلى الفصل.

3- عند الدخول والخروج من دورات المياه.

4- بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

5- بعد اللعب في الخارج.

6- قبل وبعد تناول الطعام.

7- بعد العطس أو السعال.

8- عند تلوث الأيدي بأي أوساخ مرئية.

9- قبل مغادرة المدرسة.

