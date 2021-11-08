الموجة الرابعة من كورونا.. الصحة تحدد 9 أوقات على تلاميذ المدارس غسل أيديهم فيها
كتب- محمد نصار:
حددت وزارة الصحة والسكان، الأوقات المناسبة للطلاب لغسل اليدين في المدرسة.
وقالت الصحة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الاثنين: غسل الأيدي باستمرار يحمي أطفالنا من الإصابة بالأمراض وخاصةً عدوى فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأوقات على النحو التالي:
1- عند الوصول إلى المدرسة.
2- قبل الدخول إلى الفصل.
3- عند الدخول والخروج من دورات المياه.
4- بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.
5- بعد اللعب في الخارج.
6- قبل وبعد تناول الطعام.
7- بعد العطس أو السعال.
8- عند تلوث الأيدي بأي أوساخ مرئية.
9- قبل مغادرة المدرسة.
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