Masrawy logo white

محافظة الجيزة: بدء تسليم عقود شقق الإسكان البديل لأهالي نزلة السمان بحدائق أكتوبر

05:33 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
محافظة الجيزة: بدء تسليم عقود شقق الإسكان البديل لأهالي نزلة السمان بحدائق أكتوبر

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الجيزة- (أ ش أ):

بدأ رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء تامر أبوالنجا، اليوم الاثنين، تسليم عقود شقق الإسكان البديل بحدائق أكتوبر لأهالي نزلة السمان، بحضور نائب محافظ الجيزة هند عبدالحليم، وذلك في إطار توجيهات المحافظ أحمد راشد.

وصرح أبوالنجا بأن مشروع الـ 104 عمارات، الذي تم تنفيذه لسكان عشوائيات الجيزة يُقَام على مساحة 170 فدانًا، ويتضمن حوالي 2500 وحدة سكنية، بمساحات 94 مترا للشقة كاملة التشطيب.

وقال أبوالنجا، إن المشروع يُنفَذ على طراز المشروعات الفاخرة، لافتًا إلى أن المباني تقام على مساحة 25% من المشروع، و25% أخرى للطرق والمرافق، أما باقي مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء، لتوفير حياة راقية لسكان العشوائيات.

وأضاف أن المشروع يتضمن مبانٍ خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه من المقرر بدء تشغيل المدرسة مع بداية العام الدارسي الجديد.

وأشار رئيس مدينة الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق والمناظر الطبيعية بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100%.

أحمد راشد الجيزة تامر أبوالنجا نزلة السمان حدائق أكتوبر

الخبر التالى:

تصل لـ20 %‏.. التموين: تخفيضات كبيرة على السلع في المجمعات الاستهلاكية - فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. "هيهي" كذبة.. كيف انطلقت شائعة ظهور أخطر تحور لكورونا بالصين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا