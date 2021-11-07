رئيس القابضة للمطارات: الاهتمام بالممارسات البيئية السليمة للمطارات ضمن توجه الدولة

كتب- محمد عبيد:

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاهتمام بالممارسات البيئية السليمة للمطارات المصرية، يأتي ضمن توجه الدولة ورؤية وزارة الطيران المدني على المستوى البعيد، لتحسين جودة وكفاءة الإدارة والتشغيل بالمطارات، وبما يعزز من بنيتها الإدارية المطابقة للتشريعات وقواعد التشغيل الدولية بالتوزاي مع بنيتها الاستثمارية على الأرض، والمتمثلة في رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية رأسيا للمطارات الحالية، وأفقيا بإنشاء وافتتاح مطارات جديدة.

جاء ذلك خلال حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة الآيزو 2015 (ISO 14001) في الإدارة البيئية، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة اجراءات التشغيل وإدارة العمل داخل المطار للمعايير البيئية، وهي معايير محددة من جانب الجهات الدولية بهدف نشر ممارسات إدارية، وتشغيلية مطابقة بيئيا لأجل الحفاظ على سلامة النظام البيئي المحيط.

كما أثنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مجهودات العاملين بالشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور، وقطاع السلامة والجودة والبيئة بالشركة في سبيل الحصول على الاعتمادات اللازمة للمطارات المصرية.

وكانت شركة SGS المشرفة على منح هذا الاعتماد، أجرت المراجعة البيئية لمطار الغردقة الدولي على مدار 3 أيام، وانتهت باعتماد المطابقة البيئية لكل أرجاء المطار، بما في ذلك مباني الركاب 1 و2 والحقل الجوي، وبذلك يعد مطار الغردقة الدولي هو أول مطار مصري يحصل على "آيزو" المطابقة البيئية للمطار بالكامل.