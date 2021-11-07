وزير القوى العاملة للمنشآت غير القادرة على تطبيق الأدنى للأجور: "تقدموا بالتماس"

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب إلى الوزارة، لعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ قيمته 2400 جنيه اعتباراً من يناير 2022.

وقال سعفان في تصريحات صحفية، إن وزارة القوى العاملة، تقلت خلال الفترة القليلة الماضية، طلبًا واحدًا من منشأة خاصة بخصوص عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار الوزير، إلى وجود طلبات أخرى تم تقديمها إلى المجلس القومي للأجور، ووزارة التخطيط، لكنها لم تصل إلى وزارة القوى العاملة بعد، متابعا:" الوزارة في انتظار هذه الطلبات لدراستها والبت فيها".

ودعا الوزير الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديًا، التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومي للأجور، في إطار اهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات، على أن يدرس المجلس هذه الأسباب والميزانيات.

وأكد سعفان، أن كرامة العامل المصري خط أحمر، لافتًا إلى تكاتف الدولة المصرية على حماية العمالة في كافة الدول، والحفاظ على كافة حقوقهم، وتحقيق الأمن والأمان لهم.

وعقد الوزير، مؤتمرًا صحفيًا أمس، ذكر فيه بأن هناك نحو 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور بـ 2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022.

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