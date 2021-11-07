وزير الأوقاف لمصراوي: ننسق مع جهاز التنظيم والإدارة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين دفعة جديدة من الأئمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه بمجرد الانتهاء من التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد عدد الأئمة المطلوبين بعد التنسيق مع الجهاز.

وأكد أن وزارة الأوقاف، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، لاختيار الطلاب النابغين للاستعانة بهم لخطبة الجمعة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شارك في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال وزير الأوقاف، إن هناك أمرين أضرا بالخطاب الديني، وهما الجهل والمغالطة، ويجب مواجهتِهما بالعلم والحجة والبرهان.

وأضاف أننا نواجه التسيب والانحلال، بنفس القوة التي نواجه بها التشدد، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو التسيب قنابل موقوتة لا تقل عن الناتجة عن التطرف والإرهاب